"حزب الله" يكشف أسباب التصعيد السعودي على لبنان

دبي - محمود عبدالرازق - وجاءت تصريحات الحزب على لسان نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم خلال مقابلة خاصة على موقع "العهد"، قال فيها إن "​السعودية​ منزعجة لأنها لم تستطع الهيمنة على القرار السياسي في ​لبنان​ رغم الأموال التي دفعتها لأتباعها في البلد".

وشدد قاسم على أن "أحد أسباب الأزمة الحالية يكمن في أن السعودية لم تعد تحتمل خسائرها في المنطقة فأتى عدوانها على لبنان كردة فعل".

وأكد قاسم في الوقت نفسه، أن "توقيت العدوان السعودي على لبنان له علاقة ب​مأرب​ والخسارة المدوية للسعودية في اليمن، حيث تريد صرف الأنظار عن المعارك هناك من خلال فرض ضغوطات في لبنان".

وأوضح قاسم أن "السعودية بدأت عدواناً على لبنان، وعلى الرياض أن تعتذر من لبنان على العمل غير النبيل واللاأخلاقي، وهم يعملون بطريقة خاطئة جداً لأن أحداً لا يستطيع لي ذراع حزب الله والشعب اللبناني، ولبنان ليس مكسر عصا، ويتعامل مع السعودية بنديّة وكدولة مستقلة ولا نقبل أن تتدخل السعودية بالحكومة".

وكشف نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، أن "القوات اللبنانية نفّذت كمين الطيونة نيابة عن أميركا والسعودية، بهدف محاصرة حزب الله عبر محاولة إشعال الفتنة، إذ إن السعودية لم تعد تطيق ما يحصل في لبنان".