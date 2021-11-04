شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يسجل 15 حالة وفاة جديدة بكورونا وموريتانيا ترصد 54 إصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 2042 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 868493 إصابة.

وأوضحت فى بيان صحفى أن إجمالى حالات الشفاء ارتفع إلى 834956 حالة شفاء بعد تسجيل 1473 حالة إضافية، كما سجلت 15 حالة وفاة ليصل إجمالى الوفيات إلى 11077 وفاة.

فيما ذكرت وزارة الصحة الموريتانية إن إجمالى حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 37 ألفا و489 حالة وذلك عقب تسجيل 54 حالة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة - فى بيان - أن إجمالى الوفيات وصلت إلى 799 حالة وفاة، فيما جرى تسجيل 34 حالة تعاف من المرض، ليرتفع إجمالى حالات الشفاء إلى 36 ألفا و41 حالة.