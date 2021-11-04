سفير السعودية لدى اليمن: أفعال الحوثيين أكدت للمجتمع الدولي رفضهم لجهود السلام

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وأضاف آل جابر عبر "تويتر": "أدان الجميع استمرار هجمات الحوثيين على المملكة، والهجوم الحوثي الوحشي على مأرب، ورفضهم لوقف اطلاق النار وزيادة المعاناة الانسانية للشعب اليمني".

واعتبر أن "أفعال الحوثيين الإجرامية أكدت للمجتمع الدولي والانساني أنهم الرافض الوحيد لجهود السلام ووقف اراقة الدماء، وتعمد قتل المدنيين واستهدافهم بالصواريخ والطائرات بدون طيار إيرانية الصنع في مساجدهم ومنازلهم وحتى مخيماتهم التي لجأوا إليها هرباً من استبداد وبطش الميليشيا الحوثية"، على حد قوله.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.

وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.

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