شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تعلن مصرع أكثر من 2500 شخص بسبب حوادث المرور خلال 9 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أجهزة أمن الطرق الجزائرية مقتل أكثر من ٢٥٠٠ شخص جراء حوادث المرور خلال ٩ أشهر من العام الجارى .

وفى بيان لها ، أفادت بأن البلاد سجلت خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، مقتل أكثر من 2500 شخص، إضافة إلى إصابة نحو ٢٤ ألف شخص آخر بسبب حوادث الطرق.

ودفع تفاقم حوادث الطرق فى الجزائر الرئيس عبدالمجيد تبون إلى مطالبة الوزير الأول لعقد لقاء وزارى لبحث سبل معالجة المشكلة، فى يناير 2020.

وقد شهدت الطرقات الجزائرية بولاية الوادى 940 كم جنوب شرق العاصمة أعنف حادث مرور.