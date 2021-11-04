شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأمريكى الخاص إلى اليمن يتوجه اليوم إلى الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت واشنطن أن المبعوث الأمريكى الخاص لليمن، تيم ليندركينج، سيتوجه إلى الشرق الأوسط، اليوم الخميس، لإجراء محادثات مع الأطراف المعنية حول تسوية الأزمة اليمنية، بحسب "روسيا اليوم" .

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، فى بيان، أن ليندركينج سيلتقى الحكومة اليمنية وممثلى المجتمع المدنى ومسؤولين حكوميين إقليميين وشركاء دوليين آخرين.

وأوضح البيان أن ليندركينج سيبقى مركزا على ضرورة "وقف الحوثيين هجومهم على مأرب وهجماتهم المتكررة على المناطق المدنية، والتى تؤدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية".

وأوقعت المعارك التى تشهدها محافظة مأرب منذ فبراير، حينما كثف الحوثيون حملتهم للسيطرة عليها، مئات القتلى من الجانبين وتسببت بنزوح أكثر من 55 ألف شخص من منازلهم، وفق ما أعلنته المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.