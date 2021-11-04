شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن ضبط شاحنات محملة بمواد ممنوعة من الاستيراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة المنافذ الحدودية فى العراق، عن ضبط 9 شاحنات معدة للتهريب محملة بمواد ممنوعة من الاستيراد تتكون من "كبده دجاج وشحم صناعى وبطاطا".، بحسب "روسيا اليوم" .

وقالت الهيئة فى بيان لها، إن "مديرية منفذ مندلى الحدودى بإشراف مباشر من اللواء عمر الوائلى تمكنت من ضبط وإحباط محاولة تهريب 9 برادات محملة بمادة كبده الدجاج وشحوم صناعية ممنوعة من الاستيراد، والتى تستهدف صحة المواطنين وتشكل خطرا مباشرا على المستهلك العراقى وتستهدف المنتج المحلي".

وأضافت، أنه "وبدعم قيادة العمليات المشتركة تم توفير الحماية اللازمة لتنفيذ الواجب".

وأشارت الهيئة، إلى أن "هذه العملية تعد استمرارا لعمليات الضبط النوعية التى تنفذها هيئة المنافذ الحدودية فى محاربة العابثين بمقدرات البلد".

وأوضحت، أنه "تم تشكيل لجنة وتنظيم محضر ضبط أصولى وإحالة المضبوطات إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وكل من له علاقة بعملية التهريب للقصاص منهم بموجب القانون".

ويقع منفذ مندلى الحدودى العراقي، فى محافظة ديالى فى مدينة مندلى المتاخمة للحدود الإيرانية، ويستعمل المنفذ للسفر وللتبادل التجارى بين البلدين.