شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يؤكد دعم بلاده المطلق للشعب الفلسطيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، دعم بلاده المطلق للشعب الفلسطينى وقضيته العادلة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الجزائرى لسفير فلسطين أمين مقبول، الأربعاء، عقب انتهاء مهامه فى البلاد.

كما أعرب السفير مقبول، فى تصريحات صحفية عقب اللقاء، عن شكره للرئيس تبون على موقفه الداعم للقضية الفلسطينية، وعن أمله فى نجاح القمة العربية التى سوف تستضيفها الجزائر.

وأشار السفير الفلسطينى إلى أنه يتطلع لزيارة مرتقبة للرئيس الفلسطينى محمود عباس إلى الجزائر لمناقشة "الكثير من القضايا المشتركة والقومية والدولية".