شكرا لقرائتكم خبر عن مختص يوضح أسباب ارتفاع أسعار مصممي الحدائق بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح عبدالله الجاسر، المختص في تصميم الحدائق، السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار المصممين في المملكة.

وقال الجاسر، في برنامج على قناة “روتانا خليجية”، إن سعر المصصم الفردي الذي يعمل بمفرده يختلف عن سعر المصممين الذين يفتحون شركات خاصة بهم.

وتابع أن من لديهم شركات ترتفع أسعار التصميم الخاصة بهم نظرًا لارتفاع تكاليف تشغيل الشركة من عمالة، وأجهزة، وإيجارات المكاتب وغير ذلك من التكاليف.