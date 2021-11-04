شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخميس.. ضباب وسحب رعدية وانخفاض الحرارة على 7 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم الخميس بمشيئة الله تعالى طقس مستقر وسماء صحو إلى غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة مع فرصة لتكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان.

كما لا يستبعد تكون الضباب في الصباح الباكر على الجزء الأوسط من سواحل البحر الأحمر. في حين يستمر انخفاض درجات الحرارة على منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

أما حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية الى جنوبية غربية تتحول تدريجياً الى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-28 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ونصف، وحالة البحر

خفيف الى متوسط الموج.

أما حالة الخليج العربي فتكون الرياح السطحية جنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.