شكرا لقرائتكم خبر عن هل يوجد رسوم على إسقاط السيارات «تشليح»؟ «المرور» يجيب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، أنه لا يتم تحصيل أي رسوم على إسقاط المركبة التالفة أو ما يعرف بسيارات التشليح.
جاء ذلك في رد من المرور، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، على مواطن استفسر بشأن حقيقة وجود رسوم من أجل إسقاط السيارات التالفة.
ورد المرور بقوله “إنه ﻻ يتم تحصيل رسوم على إسقاط المركبة تشليح ولكن يجب أن تكون رخصة السير سارية المفعول”.
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