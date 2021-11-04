شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية الانتخابات الليبية: تسليم بعض المعدات اللوجيستية للمكاتب الأيام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، الأربعاء، عن انتهاء عملية توزيع بطاقة الناخب وتسلّمها من قبل اللجان المختصة في كافة مكاتب الإدارة الانتخابية في ليبيا، وكشف رئيس قسم الدعم اللوجيستي بإدارة العمليات الانتخابية بالإدارة العامة بالمفوضية وليد سيالة عن توزيع ما يزيد عن 2.8 مليون بطاقة على كافة مكاتب الإدارة الانتخابية في المدن.

وأضاف سيالة، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية ليبية، أن عملية التوزيع جرت بالتعاون مع شركة بريد ليبيا، التي تكفّلت بنقل وتسليم الشحنات في وقتها المحدد وفي ظروف آمنة، مشيرا إلى أنه خلال الأيام القادمة تسلّم المواد الحساسة الخاصة بالانتخابات؛ وذلك في إطار استعدادات المفوضية المكثفة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده.