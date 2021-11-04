شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الليبية تأمر بحبس عميد بلدية البريقة احتياطيا بتهمة اختلاس مليون دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمرت النيابة العامة الليبية بحبس عميد بلدية البريقة احتياطياً على ذمة التحقيق، بتهمة اختلاس المال العام، ورجحان أدلة الإدانة، وذلك بعدما اطلع النائب العام الليبى على أوراق البلاغ المرفوع إليه.

وأفاد بيان نشره مكتب النائب العام الليبي الصديق الصور ونقلته وسائل إعلام محلية ليبية عن مباشرة التحقيق في وقائع منسوبة لعميد بلدية البريقة، وتابع البيان "بناءً على تعليماته التي طلب من خلالها نظر وتحقيق ظروف وملابسات ارتكاب المعني وقائع اختلاس المبالغ المالية التي كانت تحت يده وعهدته، وتصرفه في مبلغ مالي قدره مليون دينار ليبي في غير الوجه المخصص له، وانتحاله لنفسه اسماً مزوراً عند إدارته حساب بلدية البريقة طرف مصرف الصحارى."

وأردف البيان : "باشر رئيس النيابة بمكتب النائب العام إجراءات التحقيق إزاء الوقائع المنسوبة إلى المتهم، بما في ذلك مناقشته في الأدلة القائمة قبله وسماع دفاعه بشأنها."

استقبل النائب العام الليبى المستشار الصديق الصور، أول أمس الثلاثاء، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مصطفى صنع الله.

وناقش الطرفان، وفق بيان نشره مكتب النائب العام الليبي القضايا ذات الصلة بأعمال المؤسسة الوطنية للنفط، بما في ذلك الإجراءات المتخذة لحماية أموالها، وما ترتب عن الأفعال المجرمة التي طالت مواقع إنتاج النفط من آثار.