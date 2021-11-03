كوريا الجنوبية وليبيا تبحثان سبل التعاون فى مشاريع إعادة الإعمار

القاهرة - سامية سيد - بحث مساعد وزير الخارجية الكوري الجنوبي يوه سونج-بيه، مع كبار المسؤولين الليبيين سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك مشاريع إعادة الإعمار في ليبيا.

وأفادت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية -في بيان أوردته وكالة الأنباء (يونهاب) اليوم الأربعاء- بأن ذلك خلال زيارة رسمية قام بها يوه إلى ليبيا خلال الفترة بين 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر.



وذكرت الوزارة أن "يوه" التقى خلال زيارته إلى ليبيا مع نائب رئيس مجلس الوزراء الليبي رمضان أحمد أبوجناح وكبار المسؤولين الليبيين الآخرين في الحكومة الليبية المؤقتة، بمن فيهم نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي ونائب وزير الداخلية.



ودعا المسؤول الكوري وزير الخارجية الليبي لحضور مؤتمر الأمم المتحدة الوزاري لعمليات حفظ السلام والمنتدى الكوري الأفريقي المقرر عقدهما في الشهر المقبل بسول، كما طلب من المسؤولين الليبيين التعاون النشط فيما يتعلق بمشاركة الشركات الكورية في مشروع بناء محطة لتوليد الكهرباء في ليبيا، قائلًا إنه يأمل أن تتمكن الشركات الكورية من المشاركة في المشاريع المختلفة لإعادة الإعمار في ليبيا.



بدوره، من جانبه رحب الجانب الليبي باستئناف أنشطة الشركات الكورية في ليبيا، مؤكدا أنه سيتعاون قدر الإمكان لضمان سلامة مسؤولي الشركات الكورية.

جاءت زيارة يوه إلى ليبيا بعد عامين من انسحاب جميع مسؤولي البعثة الدبلوماسية الكورية الجنوبية من طرابلس بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا، ومنذ ذلك الحين، فتحت السفارة الكورية الجنوبية لدى ليبيا مكتبا مؤقتا لها في تونس.