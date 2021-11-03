شكرا لقرائتكم خبر عن قيس سعيد: تونس ستبقى آمنة رغم المحاولات اليائسة لضربها من بعض الأطراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس التونسى قيس سعيد، إن تونس ستبقى آمنة رغم المحاولات اليائسة لضربها من قبل بعض الأطراف، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن هناك جملة من القرائن تؤكد وجود تدبير إجرامي وراء ما تم اكتشافه قرب إقامة السفير الفرنسي في تونس، واكتشف نفقا يبعد 50 مترا من مقرّ إقامة السفير الفرنسي بضاحية المرسى بالعاصمة، وسط تطويق المكان بتعزيزات أمنية كبيرة.

وتجوّل الرئيس التونسى قيس سعيد، برفقة رئيسة الحكومة نجلاء بودن، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، بالمرسى لمعاينة النفق الذي تم اكتشافه بإحدى المنازل القريبة من منزل سفير فرنسا بتونس.

وقال الرئيس التونسي: ’"سوف تتولى الجهات الأمنية المختصة إعلان التفاصيل للرأي العام بعد التحري والتحقيقات في القضية".