شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تعلن القبض على ناقل للعبوات وتدمير وكر لداعش شمالى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم /الأربعاء/ عن القبض على ناقل للعبوات ومساعد أمني شمال بغداد وتدمير وكر للإرهابيين وضبط عشرات العبوات الناسفة شمالي بغداد.

وذكرت الخلية -في بيان أوردته قناة (الإخبارية) العراقية- أنه "استكمالا للعمليات الاستباقية التي تقوم بها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وثأرا لشهداء القوات الأمنية والمواطنين، نفذت وكالة الاستخبارات اليوم عملية أمنية لضرب أهم الأوكار الرئيسية في الطارمية شمالي العاصمة بغداد، ويعتبر هذا الوكر مركزا لانطلاق العمليات الإرهابية التي شهدها القضاء".

وأضافت أنه تم إعداد كمين محكم، وتم القبض على الإرهابي المكنى بـ"أبو ياسر" الذي يشغل منصب ناقل العبوات ومساعد ما يسمى أمني شمال بغداد، حيث اعترف بوجود وكرا يضم مخزن للعبوات الناسفة وبعد الانتقال إلى المكان تم العثور على 91 عبوة ناسفة معدة للتفجير ، وتم تدمير الوكر ضمن منطقة الطارمية شمالي بغداد".

وأشارت الخلية إلى أن وكالة الاستخبارات ومن خلال المتابعة المستمرة والتدقيق والمطابقة وجمع المعلومات وصلت إلى أهداف جديدة مهمة سيتم الإعلان عنها لاحقا.

يذكرأن، ألقت الاستخبارات العسكرية العراقية القبض على إرهابية كانت تزود عناصر تنظيم "داعش" بمعلومات عن الأجهزة الأمنية في محافظة صلاح الدين.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم الأربعاء، أن عناصر الاستخبارات، ألقت القبض على إحدى الإرهابيات بعد ورود معلومات دقيقة تفيد بتواجدها في منطقة يثرب في صلاح الدين، وذلك في إطار المساعي لمراقبة تحركات العناصر الإرهابية والوصول إلى مَلاذاتهم.

وأوضح البيان أن الإرهابية من العناصر التي كانت تزود عصابات داعش الإرهابي بالمعلومات عن منتسبي الأجهزة الأمنية والمتعاونين معهم، لافتا إلى أنها "من المطلوبات للقضاء بموجب أحكام المادة ٤ إرهاب.