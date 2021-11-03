شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» توضح شروط تجديد رخصة القيادة عبر «أبشر» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت الإدارة العامة للمرور، شروط تجديد رخصة القيادة عبر منصة أبشر الإلكترونية. ورد حساب “المرور”، عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، على سؤال أحد المتابعين الذي تسائل عن إمكانية تجديد رخصة القيادة عبر منصة أبشر. وقال “المرور”، إنه يجب سداد الرسوم والمخالفات، والفحص الفني والتأمين أولاً، ثم يمكن للشخص تجديدها عن طريق الحساب الخاص به في بوابة أبشر.

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