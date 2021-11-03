شكرا لقرائتكم خبر عن بادرة من نادي الهلال.. تكريم اللاعب منصور مبارك بمناسبة حفظه للقرآن (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كرمت إدارة نادي الهلال لاعب النادي في رياضة الكاراتيه منصور مبارك بمناسبة حفظه للقرآن الكريم.

وقال اللاعب خلال استضافته في قناة “الرسالة”، إن إدارة النادي بادرت لتكريمه بعد حفظه للقرآن الكريم، كما أثنى مبارك على جهود جمعية مكنون في تحفيظ القرآن الكريم.

وعلق الإعلامي خلف ملفي على التكريم بقوله “بمثل هذا نفخر ونفاخر في رياضتنا.. شكرا إدارة الهلال على هذا التكريم الفاخر للاعب منصور مبارك بمناسبة حفظه القرآن الكريم.. بالتوفيق أيها النجم المثالي”.

وغرد سعيد العسيري بقوله “ما شاء الله تبارك الله، الله يجزاهم خير إدارة الهلال وهذا الشباب البطل الذي جمع بين خير الدنيا والآخرة.