شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. عطل جديد يوقف الخدمة في فيسبوك وانستقرام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

في واقعة متكررة للشهر الثاني على التوالي، ضرب عطل تطبيق فيسبوك وماسنجر وإنسقرام، ادى إلى توقف الخدمة.

وأبلغ عدد من المستخدمين لمنصات التواصل الاجتماعي عن عدد من الانقطاعات في منصات التواصل الاجتماعي المختنلفة التابعة لشركة “ميتا”، الفيبسوك سابقا، ما أدى إلى انقطاع في الخدمة.

ونشر العديد من المستخجمين شكواهم عبر موقع “تويتر”، حول مشاكل في استخدام تطبيقات فيسبوك و ماسنجر و إنستقرام ،حسب موقع “داون ديتكتور” المختص برصد أداء المواقع.

والشهر الماضي تعرضت مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وواتس آب وانستجرام، لعطل فني مفاجئ أدى إلى توقف الحسابات عن العمل ببعض البلدان.

وتسبب العطل الفني في خلل بالوصول إلى الصفحات المختلفة والتعليق أو مشاركة المنشورات، وهو ما دفع المستخدمون لإطلاق هاشتاق #الواتساب على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.