ما هي أكثر الدول العربية التي يرغب الإسرائيليون في زيارتها؟

دبي - محمود عبدالرازق - وكشفت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد "ميتافيم" الإسرائيلي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي أكثر الدول العربية التي يتوق الإسرائيليون لزيارتها.

وقال 10.2% من الإسرائيليين المستطلعة آراؤهم إنهم يرغبون في زيارة الإمارات، بينما قال 9.5% إنهم يريدون زيارة المغرب.

وحلّ لبنان في المركز الثالث، تبعتها مصر والسعودية، ضمن أكثر الدول التي يرغب الإسرائيليون في زيارتها.

وكانت مصر هي أول دولة عربية وقعت اتفاق سلام مع إسرائيل في عام 1979 بعد 4 حروب بينهما، فيما وقعت الإمارات في سبتمبر/أيلول من العام الماضي اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأواخر 2020، أعلنت المغرب وإسرائيل، استئناف علاقاتهما الدبلوماسية التي قطعتها الرباط عام 2000 على خلفية أحداث الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

فيما لا يرتبط لبنان والسعودية بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وتقول الرياض إن ذلك منوط بحل القضية الفلسطينية أولا، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وفق ما تنص عليه مبادرة السلام العربية من عام 2001.

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