شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمني يدين مقتل 3 مدنيين جراء قذيفة حوثية غربي تعز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان وزير الإعلام والثقافة اليمني معمر الإرياني جرائم القتل الممنهج التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق اليمنيين، مطالبا المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بتحمل مسؤوليتهم من أجل وقف استهداف ميليشا الحوثي التجمعات السكنية وقتل المدنيين.

وأوضح الإرياني أن أخر الجرائم التي ارتكبتها المليشيات أسفرت عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة اثنين آخرين، جراء سقوط قذيفة أطلقها الحوثيين على سيارة كانوا يستقلونها في طريق عام بقرية الأشعاب مديرية جبل حبشي، غرب محافظة تعز‏.

ونقلت "قناة اليمن" الفضائية عن الإرياني قوله " إن مليشيا الحوثي تصعد عمليات قتل المدنيين في محافظات مأرب وتعز وغيرها من المناطق دون تفريق بين أطفال ونساء وشيوخ في ظل صمت وتجاهل مخزي ومعيب من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة ".

وأضاف أن مليشيا الحوثي تعتبر هذه المواقف الدولية المتخاذلة ضوء اخضر للاستمرار جرائم الحرب والإبادة والتهجير القسري للمدنيين‏ في محافظات مأرب وتعز.