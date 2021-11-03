شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية الانتخابات العراقية تعلن انتهاء الفرز اليدوي في البصرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الأربعاء، عن الانتهاء من العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في محافظة البصرة، بحضور ممثلي المرشحين الطاعنين والمراقبين الدوليين والإعلاميين المخولين.

وأِشارت المفوضية إلى أنها سترفع نتيجة عملية العد والفرز اليدوي لمحطات هذه المحافظة إلى مجلس المفوضين؛ لاتخاذ التوصية المناسبة بشأنها في ضوء الإجراءات المتبعة.

وفي السياق ذاته، سيتم يوم الخميس النظر في الأدلة التي قُدمت ضمن ملحق طعون مرشحي محافظات (ديالى وبابل وكربلاء والنجف) لحسم ملف طعونهم بالكامل، بعد استكمال المراجعة والتدقيق لما قدمه المرشحون.