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شكرا لقرائتكم خبر عن ظاهرة غريبة في سماء القصيم.. و«الزعاق» يوضح سبب حدوثها (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
فسر د. خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك سبب حدوث ظاهرة انفصال طبقات الجو والتي ظهرت في السماء بمنطقة القصيم.
وأوضح الزعاق، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “يحدث أحياناً أن الرطوبة تفصل بين طبقتين فتظهر على شكل خط كذنب السرحان مع مغيب الشمس كما حصل اليوم في القصيم”.
وأشار د. خالد الزعاق إلى هذه الظاهرة تحدث في السواحل الغربية في موسم الغبيرة.
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