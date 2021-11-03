الجزائر وتونس تبحثان زيادة حجم صادرات الغاز والربط بالكهرباء

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وزارة الطاقة الجزائرية في بيان أن الوزير محمد عرقاب بحث مع نظيرته التونسية نائلة نويرة، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، حالة تقدم وتطور المشاريع والعقود الحالية وفرص التعاون المستقبلية. كما تعلق الأمر أيضًا برفع القدرات التشغيلية والتوصيلات الكهربائية بين البلدين، وكذلك دراسة إمكانية إمداد تونس بالمحروقات (النفط الخام والغاز الطبيعي المسال).
وأضاف البيان أن الجانبين بحثا إمكانية زيادة حجم إمداد تونس بالمنتجات البترولية وغاز البترول المسال وغاز البوتان.
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ونوه الوزير الجزائري بإمكانيات تطوير التعاون والشراكة في قطاع المناجم وخاصة في معالجة الفوسفات وإنتاج الأسمدة الفوسفاتية وتبادل الخبرات والتكوين وكذلك في المجال التشريعي.