المركز الثقافي الروسي في بيروت يشارك بحملة الإملاء الإنثوغرافي... فيديو وصور

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت مسؤولة الأنشطة الثقافية في المركز الثقافي الروسي في بيروت سفيتلانا صفا لـ"سبوتنيك": إنهم "شاركوا اليوم بالحملة عبر كتابة الإملاء الإنثوغرافي عن روسيا التاريخية والحديثة"، مضيفة أن "المعلومات المذكورة خلال الاختبار تساعدهم كمواطنين روس وتساعد أبناءهم كونهم يعيشوا في لبنان وقليلا ما يزوروا موطنهم".

وأشارت إلى أن هذه الحملة "تقام في كل المراكز الثقافية الروسية حول العالم، وحديثا بدأ مركز بيروت بالمشاركة"، وذكرت أنه يشارك اليوم في الحملة "حوالي 80 دولة حول العالم بالإضافة إلى كل شخص يتحدث اللغة الروسية مهما كانت جنسيته".

© Sputnik . Abdul Kader Albay المركز الثقافي الروسي في بيروت يشارك بحملة الإملاء الإنثوغرافي، لبنان 3 نوفمبر 2021

وتأمل سفيتلانا أن "تضاف إلى الحملة، الكتابة باللغة العربية والإنجليزية، كون الحملة تهدف إلى تعريف الناس على روسيا".

© Sputnik . Abdul Kader Albay المركز الثقافي الروسي في بيروت يشارك بحملة الإملاء الإنثوغرافي، لبنان 3 نوفمبر 2021

يذكر أن الإثنوغرافيا أو علم الأجناس البشرية، مشتقة من الأصل اليوناني إثنوس ويعني ناس وشعب وأمة، وغرافو يعني الكتابة، وهي الدراسة المنهجية للناس والثقافات، وصُممت لاستكشاف الظاهرة الثقافية، والإثنوغرافيا عبارة عن وسائل لتمثيل ثقافة الجماعة بيانيًا وكتابيًا.