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السعودية توافق على استخدام لقاح فايزر للأطفال من 5 إلى 11 عاماً

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، الأربعاء، موافقتها على استخدام لقاح فايزر ضد ، لتشمل الفئات العمرية من 5 أعوام إلى 11 عامًا في المملكة، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وجاء قرار موافقة الهيئة على شمول الفئات العمرية المستهدفة باللقاح استنادًا على البيانات التي قدمتها الشركة بأن اللقاح استوفى المتطلبات التنظيمية الخاصة، إذ تضمنت الدراسات السريرية والتقارير العملية لتقييم فاعلية وسلامة اللقاح لهذه الفئة العمرية.


وكانت هيئة الغذاء والدواء وافقت على تسجيل لقاح فايزر في المملكة في 10 ديسمبر 2020، بعد أن تقدمت الشركة بطلب للموافقة على تسجيله، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استيراد اللقاح واستخدامه.

يذكرأن، أشاد الرئيس الأمريكى جو بايدن، بموافقة السلطات الصحية فى بلاده، على تلقيح الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما بلقاح "فايزر - بايونتيك" المضاد لفيروس كورونا، واصفا الأمر على أنه نقطة تحول في مكافحة الفيروس.

 

وقال بايدن في بيان أصدره البيت الأبيض، الأربعاء، إن "تطعيم الأطفال سيسمح للأهالي بوضع حد لشهور من القلق بشأن أطفالهم وتقليل مدى نقل الأطفال للفيروس".

 

من جانبها، أشارت روشيل وولينسكي، مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى "أن هناك ملايين الآباء يريدون تلقيح أطفالهم"، واصفة الإعلان بأنه"خطوة مهمة أخرى في مكافحة كوفيد - 19".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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