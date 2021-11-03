شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولة أممية تحذر من حالات الإصابة والوفاة بالإيدز غرب ووسط أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت مسؤولة أممية من تزايد عدد حالات الإصابة والوفاة المرتبطة بفيروس "الإيدز" فى منطقة غرب ووسط أفريقيا، في ظل تفشي جائحة كورونا.

وقالت ويني بيانيما، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"، إن منطقة غرب ووسط أفريقيا قد تشهد زيادة في الإصابات والوفيات المرتبطة بالإيدز في غضون أعوام قليلة بسبب عدم انتظام الخدمات الصحية بفعل جائحة كوفيد-19.

ورغم أن معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) تناقصت على نحو مطرد في العقد الماضي، فإن المنطقة سجلت 22 بالمائة من الوفيات المرتبطة بالإيدز في 2020، وكشفت بيانات من البرنامج أن نحو 200 ألف في غرب ووسط أفريقيا أصيبوا بالمرض في العام الماضي من 1.5 مليون في أنحاء العالم.

وتتزايد الإصابات الجديدة في هذه المنطقة على نحو سريع بين الفئات المهددة والتي تشمل الفتيات والنساء والمثليين والعاملات في الدعارة ومدمني المخدرات والسجناء، الذين لا تتوفر لهم دائما إجراءات الوقاية والعلاج.