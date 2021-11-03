شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الوطنية العراقية العليا للمياه تعقد اجتماعا برئاسة الكاظمي لمناقشة وضعية المياه في البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت اللجنة الوطنية العراقية العليا للمياه في اجتماع عقدته برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم أوضاع المياه في عموم البلاد وملف المياه الدولية مع الدول المتشاطئة في الأنهار مع العراق.

وتناول البحث خلال الاجتماع - حسب بيان صحفي حكومي عراقي - حالة المخزون المائي في السدود العراقية، واتخذ جملة قرارات من بينها الموافقة على استمرار مشاركة العراق في اجتماعات مبادرة السلام الأزرق وعقد مؤتمر بغداد الدولي الثاني للمياه في مارس العام القادم.