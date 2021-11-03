شكرا لقرائتكم خبر عن احذروا «الصك المشاع».. أسلوب جديد من الغش والخداع (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

يحذر الخبراء من خطورة “الصك المشاع”، والذي يعد أسلوبا جديدا من الغش والخداع ولا يحفظ الحقوق على أرض الواقع.

وأوضح تقرير نشرته “الإخبارية”: “إن هذا الصك المشاع، يعد أسلوبا جديدا من أساليب الغش والخداع.

أسلوب جديد للغش

وأضاف التقرير “بين أنظمة محكمة وقواعد متقنة تحافظ على حقوق الناس وتحمي أموالهم وجشع طماعين اتخذوا من التدليس والخداع سلما لهم لجمع ثرواتهم يلتسمون مظانها ويبحثون عن أماكنها”.

وتابع “بين أيدينا نموذجا تناولته الأيدي وانتشر سوقه وحصل فيه عدد من الإشكالات وهو الصك المشاع، بإيجابياته وسلبياته”.

ما هو الصك المشاع؟

جدير بالذكر أن الصك المشاع هو صك مشترك بين مجموعة من الأشخاص على أرض جرى تقسيمها، حيث يحصل كل فرد من الملاك على صورة للصك مكتوب خلفها “فلان” يملك من هذا الصك مساحة محددة، ولا يستطيع الحاصل على الصك المشاع الاستفادة من الإعانة الزراعية أو الصناعية أو الدعم من الصندوق العقاري، وذلك لأن الملكية ليست خالصة.

كما لا يمكن رهن العقار أو الأرض، وكان هذا النوع من الصكوك من الأساليب المخالفة لطلب خدمات البلدية أو طلب إعانة أو قرض أو رهن، وتبدأ مساحة الأرض من 2000 وتصل إلى 5000 متر مربع، ومن العيوب الخاصة بالأراضي المشاعة أن تجزئة الأراضي لا تراعي وضع الشوارع الداخلية المعتمدة من المكاتب الهندسية، وتكون بملكية متداخلة أو مع ملكيات حكومية أخرى.