شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج الترشيح المبدئي لـ «التجنيد الموحد».. إليكم رابط الاستعلام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، نتائج الترشيح المبدئي للتجنيد الموحد للعام الجاري 2021م.

ويمكن الاستعلام عن الفرز الأولي لوظائف وزارة الدفاع (التجنيد) عبر (بوابة القبول)، للوظائف العسكرية، والتي سبق الإعلان عنها من خلال موقع الوزارة ، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

للاستعلام بشكل مباشر (مع معاودة الاستعلام عند حالة الطلب فارغ) من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).