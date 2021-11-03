شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل الصومالي يبحث مع وفد أممي سبل تطوير المؤسسات القضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير العدل الصومالي عبدالقادر محمد نور اليوم/الأربعاء/ مع وفد من الأمم المتحدة بقيادة نائب الممثل الخاص للأمم المتحدة في الصومال آدم عبد المولى، سبل تطوير المؤسسات القضائية.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أن وزير العدل الصومالي أعرب عن تقديره للوفد، داعيًا إلى مضاعفة دعمهم للصومال، فيما أكد عبد المولى استعداد الأمم المتحدة لمواصلة دعم وتطوير المؤسسات القضائية الصومالية.