شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأمريكى للقرن الأفريقى يزور إثيوبيا غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يزور المبعوث الأمريكى الخاص لمنطقة القرن الأفريقى جيفرى فيلتمان، غدا الخميس، دولة إثيوبيا فى زيارة تستمر يومين.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن المبعوث الأمريكي الخاص لمنطقة القرن الأفريقي جيفري فيلتمان سيتوجه إلى إثيوبيا غدا الخميس في زيارة تستمر يومين، مع تزايد قلق واشنطن من اتساع نطاق القتال في هذا البلد.

وزيارة فليتمان تأتي بعد يوم واحد من إعلان أديس أبابا حالة الطوارئ جراء المواجهات مع جبهة تحرير تيجراى.