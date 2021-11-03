الرئيس اللبنانى: نؤكد على ضرورة قيام أفضل العلاقات مع الدول العربية

القاهرة - سامية سيد - نقل وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبد الله بو حبيب، تأكيد رئيس الجمهورية ميشال عون، على أن موقف لبنان واحد حيال ضرورة قيام أفضل العلاقات مع السعودية وسائر دول الخليج والدول العربية، مؤكدًا أنه لا يجوز تأثر العلاقات بأي مواقف فردية، وأن وجهة نظر الدولة اللبنانية محددة في ما يصدر عن أركانها وفي البيان الوزاري الذي نالت الحكومة الثقة على أساسه.

جاء ذلك في تصريحات له عقب لقائه برئيس الجمهورية ميشال عون بقصر الرئاسة ببعبدا اليوم.



وشدد على أن لبنان يعتبر أن أي اشكالية تقع مهما كان حجمها بين دولتين شقيقتين، مثل لبنان والسعودية، لا بد أن تحل من خلال الحوار والتنسيق وفق المبادئ المحددة في ميثاق جامعة الدول العربية، مؤكدًا أن لبنان يتطلع إلى اشقائه العرب كي يكونوا إلى جانبه في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها.



وأعرب عن الثقة بأن ما يحدث يجب أن يقف عند حد تغليب المصلحة العربية المشتركة، مشددًا على أن لبنان ما كان يومًا إلا نصير الدول العربية الشقيقة كلها ولم يكن في يوم من الأيام ولن يكون معبرًا للاساءة إلى أي دولة.



وخلال اللقاء، بحث عون وبو حبيب، آخر الاتصالات الجارية لمعالجة التطورات التي نشأت عن قرار المملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج بسحب سفرائها من لبنان ومطالبة السفراء اللبنانيين مغادرة أراضيها.