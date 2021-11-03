شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق التنمية العقارية يوجه ٤ نصائح هامة لتجنب تأخر نزول الدعم الشهري والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : أكد صندوق التنمية العقارية أن ‏الالتزام هو أهم وسائل المحافظة على استمرار الدعم الشهري.

وأضاف الصندوق عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، أن ضمان نزول الدعم يكون عبر الإلتزام، موجها ٤ نصائح لتجنب تأخر نزول الدعم الشهري.

وجاءت هذه النصائح كالتالي:

1_ سداد الأقساط بشكل كامل.

٢_السداد بشكل جزئي لا يعطي المستفيد الأحقية بالدعم.

٣_الانتظام الشهري والغير منقطع في السداد الشهري.

٤_التأكد من صحة البيانات الشخصية وتحديثها في حال تغييرها أو تجديدها. ‎

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