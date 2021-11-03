شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: مقتل 145 عنصراً حوثياً وتدمير 18 آلية عسكرية للمليشيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية باليمن، اليوم الأربعاء، تنفيذ 32 عملية استهداف لآليات وتدمير 18 آلية عسكرية ومقتل 145 عنصراً إرهابياً في صرواح والجوف.

وكانت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن، قد أعلنت أمس الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية للملكة اعترضت ودمرت طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه جازان.

وقالت قيادة التحالف: إن المحاولات العدائية من الميليشيا الحوثية متعمدة لاستهداف المدنيين.

وأضافت أن كافة محاولات المليشيا بإطلاق المسيرات المفخخة تم التصدي لها.