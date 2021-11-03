التحالف العربي يعلن مقتل 145 عنصرا من "أنصار الله" ويدمر 18 آلية وسط وشمال شرقي اليمن

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت وكالة "واس" عبر "تويتر" عن التحالف، الآتي: "عمليات الاستهداف شملت تدمير (18) من الآليات العسكرية، والقضاء على (145) عنصراً إرهابياً".

وأضاف بيان التحالف وفقا لـ"واس": "نفذنا (32) عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا الحوثية بصرواح والجوف خلال الساعات الـ 24 الماضية".

ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله"، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.

وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.