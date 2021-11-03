الكويت تدعو رعاياها لمغاردة إثيوبيا فورا

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية بيانا أصدرته وزارة الخارجية الكويتية، دعت فيه مواطنيها الموجودين في إثيوبيا إلى مغادرتها فورا، كما دعتهم إلى التواصل مع سفارة الكويت في أديس أبابا لتسجيل أسمائهم وبياناتهم.

وحثت الوزارة المواطنين الراغبين بالسفر إلى إثيوبيا على التريث وتأجيل سفرهم نظرا للأوضاع التي يشهدها حاليا، كما دعتهم للتواصل على هواتف الطوارئ التالية: 00251945627900 - 0096522225541 - 009652225540.

وفي وقت سابق، حذرت الولايات المتحدة الأمريكية رعاياها من السفر إلى إثيوبيا بسبب ما وصفته بـ "الصراع المسلح والجريمة واحتمالات حدوث عمليات خطف وعمليات إرهابية في المناطق الحدودية للبلاد".

وشددت السفارة الأمريكية في أديس أبابا، في بيان لها على أن الوضع الأمني في إثيوبيا تدهور بصورة كبيرة خلال الأيام الماضية في ظل التصعيد الذي تشهده البلاد بسبب الصراع المسلح والاضطرابات في مناطق أمهرة وعفر وتيغراي.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان الحكومة الإثيوبية فرض حالة الطوارئ في البلاد، أمس الثلاثاء، كما فرضت في وقت سابق، قيودا على خدمات الإنترنت أو قطعتها بصورة كاملة، مما تسبب في تعطيل قدرة السفارة الأمريكية في أديس أبابا على التواصل مع الأمريكيين هناك، بحسب البيان.