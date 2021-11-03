مصر تعلن شرطا لتطعيم الأطفال ضد كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وقال عوض تاج الدين في تصريحات لقناة "دي إم سي"، إن الولايات المتحدة أعلنت بدء تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 – 12 عاماً، وأن مصر ستتخذ القرار ذاته، لكن بشرط التأكد من تسجيل اللقاح أولا، والموافقة عليه من هيئة الدواء المصرية.

في السياق ذاته، أكد تاج الدين أنه تم تطعيم جميع أعضاء هيئة التدريس في وزارة التربية والتعليم، والعاملين في الجامعة، سواء كانوا هيئة أعضاء التدريس أو إداريين والطلاب الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً أو أكثر، وذلك قبل بدء العام الدراسي من أجل حمايتهم احترازيا.

وأوضح تاج الدين أن الطلاب الجامعيين الذين تتراوح أعمارهم من 16 - 18 عاما، سيحصلون على لقاح فايزر، لأنه النوع الوحيد الذي أُجيز به حتى الآن من الجهات الطبية العالمية وهيئة الدواء المصرية، مشيرا إلى أنه لابد من التأكد من جرعة هذه الفئة العُمرية، سواء كانت مثل جرعة الكبار أو أقل منها، بالإضافة إلى النظر في التجارب السريرية الإكلينيكية أيضا.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت، يوم الاثنين الماضي، تسلم مليوني جرعة من لقاح "سينوفاك" الصيني المضاد لفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة في منشور على حسابها على فيسبوك إن هذه الشحنة التي تم استلامها في مطار القاهرة الدولي مقدمة من الحكومة الصينية، وأنها تأتي في إطار التعاون المشترك بين مصر والصين لمواجهة جائحة فيروس كورونا.