شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الأنباء الجزائرية: سقوط 3 جزائريين فى عمل إرهابى على محور نواكشوط – ورقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الأربعاء، أن 3 جزائريين لقوا حتفهم فى قصف لشاحناتهم أثناء تنقلهم على المحور الرابط بين نواكشوط – وورقلة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.

ووأوضح بيان الرئاسة الجزائرية، أن عدة عناصر تشير إلى ضلوع قوات مغربية بالصحراء الغربية في "ارتكاب هذا الاغتيال الجبان بواسطة سلاح متطور".





وأشار البيان الى أنه: "في الفاتح نوفمبر 2021 وفي غمرة احتفال الشعب الجزائري في جو من البهجة والسكينة بالذكرى ال67 لاندلاع ثورة التحرير الوطني المجيدة، تعرض ثلاثة 3 رعايا جزائريين لاغتيال جبان في قصف همجي لشاحناتهم أثناء تنقلهم بين نواكشوط و ورقلة في إطار حركة مبادلات تجارية عادية بين شعوب المنطقة".