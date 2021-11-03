شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية التونسية: جار متابعة وجود نشاط مشبوه فى محيط إقامة السفير الفرنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن متابعة وجود نشاط مشبوه في محيط إقامة السفير الفرنسي، وذلك بناءً على المعلومات التي وردت إلى السلطات الأمنية.

وقالت الوزارة - في بيان اليوم الأربعاء - إن هناك نشاطا مشبوها بأحد المنازل بضاحية "المرسى" في محيط إقامة السفير الفرنسي بتونس، حيث اتضح أن من بين الأشخاص المترددين على المنزل المذكور شخص معروف بالتطرف.

وأضافت الوزراة أنه بعد إجراء المزيد من التحريات تمت مداهمة المنزل بعد التنسيق مع النيابة العمومية واتضح وجود أعمال حفر نفق.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تكليف الإدارة العامة للحرس الوطني المختصة بمكافحة الإرهاب لإجراء الأبحاث والمعينات والإجراءات الفنية اللازمة بالتنسيق مع النيابة العمومية، مضيفة أن الموضوع يحظى بمتابعة على أعلى مستوى.