شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 8 فلسطينيين وتهدم منزلين بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 8 فلسطينيين في مُحافظات مختلفة بالضفة الغربية وهدمت منزلين في الخليل والقدس.

وقالت مصادر في القدس المحتلة إنه تم اعتقال شابين أحدهما الأسير المحرر رائد يوسف ريان (27 عاما)، بعد مداهمة منزل ذويه في قرية بيت دقو، واستجواب ساكنيه، والثاني هو عدي اللوزي، وتم اعتقاله بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته في كفر عقب خارج الجدار.

واعتقل جنود الاحتلال 3 شباب من بلدة بيرزيت ومدينة رام الله من بينهم طالبان في جامعة بيرزيت وهما محمد حبيب رشدي (22 عاما)، ومحمد عاطف الطيطي (25 عاما)، وكلاهما من سكان مخيم العروب.

وأضافت مصادر أن تلك القوات اعتقلت الأسير المحرر هيثم سياج، عقب اقتحام منزله في حي أم الشرايط بالبيرة، واندلعت مواجهات عقب عملية الاقتحام، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن الفلسطيني عزام خليل شحادة أبو عرام، ونجله ثائر، عقب دهم منزله وتفتيشه في بلدة يطا جنوب الخليل، كما اعتقلت الشاب محمد عبد الله بني عودة، أثناء عمله في الأغوار الوسطى.

وفي القدس، هدمت بلدية الاحتلال، معززة بقوات من الجيش، منزلا في جبل المكبر يعود لعائلة المقدسي محمد حروب، دون تبليغ أصحاب المنزل بأمر الهدم، علما أنهم حصلوا على أمر وقف بعملية الهدم.

وفي الخليل جنوبا، هدمت آليات الاحتلال، بتعزيزات عسكرية، منزلا تعود ملكيته للمواطن الفلسطيني إسماعيل حسين النواجعة، ويقطنه 10 أفراد، ومكون من طابق واحد مساحته 150 مترًا مربعًا.