شكرا لقرائتكم خبر عن قيادة العمليات المشتركة بالعراق تحذر من بث الشائعات لإرباك أمن المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت قيادة العمليات المشتركة بالعراق من بث الشائعات عبر وسائل الإعلام المختلفة لارباك أمن المواطن، وذلك على خلفية التحركات الارهابية .

وأشارت القيادة، حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز"، إلى ضرورة تفعيل الجهود التوعوية لمحاربة الإرهاب فكريا كمحاربته عسكرياً، مضيفة أن هناك أنه لا مخاطر كبيرة تذكر إثر تلك الهجمات وأن الوضع مسيطر عليه من القوى الأمنية، محذرة من من محاولات بث الشائعات عبر وسائل مختلفة تولد الذعر لدى المواطن.

ومن جانبه، حذر رئيس ائتلاف الوطنية، إياد علاوي، من تصاعد الانتهاكات في ‫محافظة ديالى، مشيرا إلى أنها‬ تقرع جرس الإنذار لحرائق مقبلة.

وقال علاوي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، "إن الانتهاكات الأخيرة التي شهدتها ‫‫ديالى‬ وما نتج عنها من موجات نزوح وحرق واعدامات ميدانية تقرع جرس الإنذار لحرائق مقبلة".