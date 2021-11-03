السيسي بعد عودته من غلاسكو يصدر توجيها للحكومة بشأن العاصمة الإدارية الجديدة

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، أن السيسي عاد إلى أرض الوطن أمس، بعد مشاركته في قمة الأمم المتحدة للمناخ بغلاسكو، واجتمع اليوم مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار.

ولفت المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس وجه الحكومة بالبدء في الانتقال الفعلي للحي الحكومي في العاصمة الادارية الجديدة اعتباراً من شهر ديسمبر القادم لبداية العمل لفترة تجريبية لمدة 6 شهور، وذلك عقب انتهاء المرحلة التجهيزية الحالية لمقار ومنشآت الحي الحكومي.

وفي مارس الماضي قال مدبولي إنه من المقرر نقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، في أغسطس 2021، وأكد أنه "سيتم التنسيق من الآن لافتتاح مشروع العاصمة الإدارية بصورة تليق بهذا المشروع الحضاري العملاق، وكذلك تنفيذ خطة انتقال الحكومة بالصورة التي تدفع نحو تطوير العمل الحكومي".

وفي يونيو الماضي قال مدبولي خلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء إنه من المقرر "خلال الربع الأخير من العام الجاري سيبدأ انتقال مجموعات عمل من الوزارات المختلفة إلى المباني الحكومية".

والعاصمة الإدارية الجديدة مشروع واسع النطاق أعلنته الحكومة المصرية في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري يوم 13 مارس/ آذار 2015.

>> يمكنك متابعة المزيد من أخبار مصر الآن مع سبوتنيك.