الاتحاد التونسي للشغل يدعو الرئيس قيس سعيد إلى سقف زمني للإجراءات الاستثنائية

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / HANDOUT

وشدد أمين عام اتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، في تصريحات مع "صحيفة الصباح" التونسية، على أنه "لا يمكن تحديد رؤية لمستقبل البلاد خارج الأحزاب والمجتمع المدني"، مؤكدا أن "تونس تعيش اليوم في مفترق الطرق.

وكان الأمين العام المساعد للاتحاد التونسي للشغل في تونس، محمد علي بوغديري، قال إن تونس تشهد فترة انتقالية استثنائية لكنها تنطبق مع الدستور، مشيرا إلى "أن ما أقدم عليه الرئيس التونسي في 25 يوليو الماضي في إطار الدستور ويواصل فيه في ظل الخطر الذي يداهم الشعب والبلاد".

وأضاف بوغديري في حديث لـ"راديو سبوتنيك" أن "الفترة الانتقالية ستنتهي وسنجد أنفسنا في إطار المؤسسات الدستورية وستكون هناك انتخابات قادمة وعودة للحياة الطبيعية ولكن لا عودة لما قبل 25 يوليو/تموز".

وأكد على ما جاء في بيان الاتحاد التونسي العام للشغل الرافض للعودة إلى ما قبل 25 يوليو "نظرا للصعوبات والعراقيل والتشويه للبلاد الذي نريد الخروج منه والذهاب لوضع دائم من خلال انتخابات ومؤسسات وهذا سيكون في أقرب الآجال".

وأكدت الحكومة التونسية مؤخرا أن الاتحاد العام التونسي للشغل شدد على دعمه الكامل لها في هذه المرحلة.

ووفقا لبيان نشرته الحكومة التونسية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قالت إن نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل أكد على "دعم الاتحاد للحكومة في هذه المرحلة التاريخية". وأوضحت أن الطبوبي شدد على "أهمية العمل التشاركي بين الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل في سبيل المصلحة الوطنية".

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