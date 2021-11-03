شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تعلن توقف خدمات مركز «937» مؤقتاً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدرت وزارة الصحة، تنبيها مهما بشأن مركز الاتصال التابع لها “937”، والذي يقدم الخدمات الصحية الطارئة والعادية للمستفيدين عبر الهاتف. وأوضحت الوزارة عبر “تويتر” اليوم الأربعاء، أن خدمات مركز الاتصال “937” لا تتوافر حاليا بشكل مؤقت، وذلك لإجراء أعمال الصيانة، مؤكدة أنها تستهدف تقديم خدمة أفضل للمستفيدين.

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