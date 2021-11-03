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شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تستدعي 30 شاحنة مرسيدس لخلل في ناقل الحركة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة التجارة اليوم الأربعاء، عن استدعاء 30 شاحنة مرسيدس “Arocs 964” سنة الصنع 2020 – 2021 م.
وأوضحت أن سبب الاستدعاء لوجود خلل في ناقل الحركة، قد يؤدي إلى تحرُّك المركبة أثناء وضعية الوقوف المحايد، ما يزيد من خطر وقوع حادث.
ودعت الوزارة إلى التحقّق من رقم هيكل المركبة، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.
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