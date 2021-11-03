شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عالي الخطورة من «الأمن السيبراني» بشأن وجود ثغرات في متصفح «فيرفوكس» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيراً عالي الخطورة بشأن وجود ثغرات في متصفح فيرفوكس.

وأوضح المركز أن الثغرة قد تؤدي إلى عدم استجابة في المتصفح، مما يؤدي إلى إغلاقه بشكل مفاجئ وأعطال في الذاكرة وتخزين المعلومات الحساسة للمستخدم.

كما أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات بتنفيذ برمجيات خبيثة.

ودعا المركز إلى تحديث المتصفح إلى النسخة 94، حيث أصدرت الشركة توضيحاً للتحديث.