شركة توصيل روسية تستخدم الروبوتات في دبي

دبي - محمود عبدالرازق - تشير الشركة إلى أنه اعتبارًا من عام 2022، وفي إطار برنامج تجريبي، سيتمكن العملاء في دبي من طلب التسليم عن طريق الروبوتات من سوبر ماركت كارفور، وسيكون من الممكن تتبع حركة الطلب في تطبيق المتجر.

وجاء في البيان الصحفي أن "الشراكة مع ياندكس ستسمح لشركة كارفور بأن تصبح أول بائع تجزئة للبقالة يستخدم روبوتات لتسليم الطلبات في المنطقة".

تقوم روبوتات التوصيل بتخطيط المسار من تلقاء نفسها، ورؤية المركبات والمشاة، والتحرك بسرعة تصل إلى 8 كم في الساعة على الأرصفة أو مناطق المشاة الأخرى.