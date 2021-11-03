مصر ترد على تصريحات جونسون عن احتمال اختفاء مدينة الإسكندرية

دبي - محمود عبدالرازق - جاء تصريحات جونسون خلال كلمة ألقاها في قمة المناخ "كوب 26" التي تستضيفها مدينة غلاسكو الاسكتلندية، حيث قال: "أربع درجات ونقول وداعا لمدن بأكملها، ميامي، الإسكندرية، شنغهاي، كلها ​​ستضيع تحت أمواج البحر".

فعقب المتحدث باسم وزارة الري المصرية محمد غانم على هذه التصريحات قائلا:

"بالفعل هناك تيارات مناخية يكون لها تأثير واضح على ارتفاع منسوب مياه سطح البحر وحتى الآن هناك دراسات مختلفة تحدد بشكل تقريبي مقدار زيادة منسوب البحر، لكنها تتحدث عن زيادة في حدود متر واحد".

وأضاف غانم، في مداخلة تلفزيونية على قناة "صدى البلد"، إن مصر لا تنتظر وقوع المشكلة كي تتحرك، بل إنها بدأت في التحرك منذ سنين في مشاريع حماية الشواطئ، مشيرا إلى أن العالم بأسره يشهد تغيرات مناخية كبيرة وشديدة القسوة، ما ينتج عن كوارث طبيعية من فيضانات وغيرها.

يذكر أن قمة "كوب 26" افتتحت رسميا، يوم الأحد وتستمر حتى 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد ست سنوات من توقيع اتفاقية باريس التاريخية من قبل ما يقرب من 200 دولة لمنع ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية و"متابعة الجهود" لوضع حد للحرارة عند 1.5 درجة مئوية.