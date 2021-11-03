شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 70 ألف كيلو من العسل ومكائن لتغيير الصلاحية بجدة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير
تمكنت أمانة جدة من ضبط آلاف الكيلوهات من عسل مجهول المصدر.
ونشرت الأمانة على حسابها في تويتر أن حملة رقابية ضبطت مستودعا مخالفا، وصادرت أكثر من 70 ألف كيلو من العسل مجهول المصدر .
كما تمكنت أيضا من ضبط مكائن بالموقع لتغيير تاريخ الصلاحية على العبوات مجهولة المصدر.
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