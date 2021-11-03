شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الكشف عن السبب الأول لوفاة الأطفال بالمملكة.. «المرور» يتخذ هذا الإجراء والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت الإدارة العامة للمرور، البدء في تحرير مخالفات «ميدانيا» بحق من لا يلتزم باستخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال، ومخالفة إركاب الأطفال في المقعد الأمامي.
وأشارت إلى أن المخالفة لا تقل عن 300 ريال ولا تزيد عن 500 ريال لمن يقومون بإركاب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات في المقعد الأمامي للسيارة.
وأوضحت أن هناك حالة استثناء واحدة من المخالفة، وهي عدم وجود مقعد خلفي بالسيارة.
وكانت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، قد نشرت إحصائية في وقت سابق كشفت فيها أن الحوادث المرورية هي السبب الأول لوفاة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 و 14 عامًا في المملكة.
وأضافت: “يمكننا تلافي معظمها باستخدام المقاعد المخصصة للأطفال”.
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